Giresun Bulancak'ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun Burunucu mevkisinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı.

28 EN 343 plakalı otomobili Halil E. (80) yönetirken, çarpışan minibüsün sürücüsü Eyüp K. (43) olarak kaydedildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi Aysel E. (75) yaralandı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve eşi, sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkarıldı.

Ağır yaralanan Aysel E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halil E.'nin tedavisi ise devam ediyor.

