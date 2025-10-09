Giresun Bulancak'ta Sağanak: Cadde ve İş Yerlerinde Su Baskını

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; bazı zemin katlardaki iş yerleri suyla doldu, belediye ekipleri tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 19:05
Giresun Bulancak'ta Sağanak: Cadde ve İş Yerlerinde Su Baskını

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak etkili oldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine yol açtı.

Sağanak nedeniyle bazı binaların zemin katlarındaki iş yerlerini su bastı, bölgedeki esnaf ve halk olumsuz etkilendi.

Belediye çalışmaları sürüyor

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

