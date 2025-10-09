Giresun Bulancak'ta Sağanak: Cadde ve İş Yerlerinde Su Baskını

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak etkili oldu
Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine yol açtı.
Sağanak nedeniyle bazı binaların zemin katlarındaki iş yerlerini su bastı, bölgedeki esnaf ve halk olumsuz etkilendi.
Belediye çalışmaları sürüyor
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
