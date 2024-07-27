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Giresun Bulancak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı ve bazı iş yerlerini su bastı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:02
Giresun Bulancak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bulancak'ta Sağanak Yağışın Etkileri

Giresun'un Bulancak ilçesi, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla mücadele etmek zorunda kaldı. Yağış sonrası birçok yol ve iş yerinde su birikintileri oluştu.

Ulaşımda Aksamalar ve Alınan Önlemler

Sağanak yağış nedeniyle ilçede ulaşımda aksamalar yaşandı. Ancak Bulancak Belediyesi'ne bağlı ekipler, meteorolojiden alınan uyarılar doğrultusunda önlem almıştı ve hızlı bir müdahale ile ulaşımın yeniden sağlanmasını mümkün kıldı.

Başkan Sıbıç’tan Açıklama

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden gelen yağış uyarısıyla gün boyunca ekiplerimiz olumsuz durumlara karşı hazır bekledi. Tüm kanalların temizlikleri yapılmıştı. İki iş yerinin su altında kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. Her şey kontrol altında, bu tür doğal afetlerden korunumuz için dua edelim." şeklinde konuştu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanağın...

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanağın...

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanağın...

Giresun'un Bulancak ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

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