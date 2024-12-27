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Giresun Cezaevinde Fındık İşleme Atölyesi Açıldı

Giresun'da cezaevinde açılan fındık işleme atölyesi, hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkıda bulunacak.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:18
Giresun Cezaevinde Fındık İşleme Atölyesi Açıldı

Giresun Cezaevinde Fındık İşleme Atölyesi Hizmete Girdi

Giresun'da, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesi için açılış töreni düzenlendi.

Açılışta Temel Vurgular

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, açılışta yaptığı konuşmada, iş yurtlarının hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması için önemli bir rol oynadığını belirtti. Akkiraz, fındık işleme atölyesinin sadece bu amaca hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda Giresun'un tanıtımına ve ekonomisine de katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ürünler Tanıtıldı

Açılış etkinliğinde, Tadasun adı verilen kavrulmuş fındık ve fındık ezmesi gibi ürünler katılımcılara sunuldu. Ayrıca, cezaevinde bulunan hükümlülerin rol aldığı bir tiyatro oyunu sergilendi.

Ürün satışları geniş bir yelpazeye yayılacak

Yeni açılan atölyede işlenecek ürünlerin, Giresun il merkezi ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki iş yurtları mağazalarında satışa sunulacağı duyuruldu.

Kendini geliştiren bir topluluk için önemli adım

Açılış törenine, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ve Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem de etkinlikte yer aldı.

Giresun'da cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı. Fındık işleme...

Giresun'da cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı. Fındık işleme atölyesi Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirildi.

Giresun'da cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı. Fındık işleme...

Giresun'da cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı. Fındık işleme atölyesi Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirildi.

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