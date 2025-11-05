Giresun'da 17 Yaşındaki Amatör Futbolcu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Giresun'da 17 yaşındaki amatör futbolcu Samet Şahin, motosikletinin park halindeki vinç kamyonuna çarpması sonucu yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 23:50
Kaza Aksu Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, Aksu Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde seyreden Samet Şahin (17) idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak park halindeki vinç kamyonu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şahin için olay yerinde ilk müdahale yapıldı; genç sporcu daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Samet Şahin kurtarılamadı.

Çınarlar Spor Kulübü'nün eski oyuncusu olan Şahin'in, Aksu Mahallesi'ndeki ek sahada idman yaptıktan sonra evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detayların tespit edilmesi ve kaza nedeninin araştırılması sürüyor.

