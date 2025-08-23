DOLAR
Giresun'da 4 Yılda 25 Bin Çocuğa Yüzme Eğitimi: Yüzme Bilmeyen Kalmasın Başarısı

Giresun'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 4 yılda 25 bin çocuk ve genç yüzme öğrendi; portatif havuzlarda teorik eğitim ve boğulma önleme çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:17
Giresun'da, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında son 4 yılda 25 bin çocuk ve genç yüzme öğrendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Yaz Spor Okulları çerçevesinde yürütülen uygulama, bölgedeki su güvenliği bilincinin artmasına katkı sağladı.

Portatif havuzlarla erişilebilir eğitim

Proje kapsamında Şebinkarahisar, Dereli ve Tirebolu ilçelerinde portatif havuzlar kurularak yaz tatillerinde çocuk ve gençlere yüzme eğitimi verildi. Eğitimlerde yalnızca yüzme becerileri değil, aynı zamanda boğulma olaylarına karşı teorik bilgiler de aktarıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sporun tabana yayılması için çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğünü söyledi. Ergün, sık yaşanan rip akıntıları nedeniyle boğulma olayları yaşandığını belirterek, bu nedenle portatif havuzlarda verilen yüzme eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

Ergün, yaz tatilinde yapılan eğitimlerin çocuk ve gençlerin hem yüzme becerilerini geliştirmesine hem de tatili verimli geçirmesine imkan tanıdığını kaydetti.

