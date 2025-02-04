Giresun'da 5 Ayrı Suçtan 38 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Giresun'da Uzun Süre Aranan Hükümlü Yakayı Ele Verdi

Giresun'da, 38 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, M.E. hakkında "başkasına ait marka hakkında iktibas veya iltibas suretiyle satışa arz etmek veya satmak", "alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksilmek", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 38 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, yapılan teknik ve istihbarat çalışmaları sonucunda, yaklaşık bir yıldır aranan M.E.'nin Piraziz ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.E., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. M.E'nin, yakalanmamak için sahte kimlikler kullandığı ve sık sık adres ile kılık değiştirdiği öğrenildi.