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Giresun'da Ağabeyinin Tabancasıyla Vurulan Kardeşi Ağır Yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde ağabeyi tarafından vurulan genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:44
Giresun'da Ağabeyinin Tabancasıyla Vurulan Kardeşi Ağır Yaralandı

Giresun'da Ağabeyinin Tabancasıyla Vurulan Kardeşi Ağır Yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada, Mehmet B. (29), ağabeyi F.B. tarafından tabancayla vuruldu. Olay, ilçenin Pazaryeri mevkisinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan iki kardeş, kısa sürede bu anlaşmazlığı kavgaya dönüştürdü. Kavga sırasında F.B., tabancasıyla kardeşi Mehmet B.'ye ateş açtı.

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal olay yerine geldi. Vurulan Mehmet B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay esnasında F.B. gözaltına alındı. Soruşturma süratle devam ederken, olayın ayrıntıları araştırılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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