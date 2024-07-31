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Giresun'da Aile İçi Şiddet: Eski Muhtar Eşini ve Oğlunu Öldürdü

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eski muhtar, tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla öldürdü. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:07
Giresun'da Aile İçi Şiddet: Eski Muhtar Eşini ve Oğlunu Öldürdü

Giresun'da Korkunç Olay

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşanan trajik olayda, 56 yaşındaki eski muhtar Fazlı Y., tartıştığı eşi Hanife Y. ve oğlu Beytullah Y.'yi tabancayla öldürdü. Olay, ilçeye bağlı Kılıçtutan köyündeki Karabayır Camisi önünde meydana geldi.

Tartışma Kanlı Bitti

Dün gece gerçekleşen olay sırasında, Fazlı Y. ile ailesi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Bu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve Fazlı Y. tabancayla önce eşi ve ardından oğluna ateş açtı.

Olayın Sonrası

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ne yazık ki Hanife Y. ve Beytullah Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının Tutuklanması

Olayın hemen ardından gözaltına alınan Fazlı Y., jandarma işlemlerinin ardından Alucra Adliyesi'ne sevk edildi. Eski muhtar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önemli Not: Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına, şiddet mağdurlarının korunması ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

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