Giresun'da Asırlık 6,5 Metre Çınar İçin Koruma Talebi

Kulak mevkisindeki dev ağaç anıt ağaç statüsü bekliyor

Giresun'un Keşap ilçesi Kulak mevkisinde, liman içinde yer alan ve 6,5 metre çapındaki asırlık çınar ağacı, mahalle sakinlerinin talebiyle koruma altına alınmak isteniyor.

Mahalle halkı ağacın geçmişinin yüzyıllara dayandığını belirterek, yetkililerden tescil edilmesini ve anıt ağaç statüsüne alınmasını talep ediyor.

Ali Öztürk şunları söyledi: "Ağacımız yaklaşık bin yıla yakın, 6 buçuk metre çapı olan bir ağaç. Çok önceleri içinde boşluk varmış, çocuklar o boşluğa girip oynarmış. Tehlike oluşturmasın diye insanlar içine taş doldurmuş, ağaç da kendini kapatmış ve bu zamana kadar gelmiş. Biz köy halkı olarak koruduk, kolladık. Bundan sonra da devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz ki gelecek nesiller de görsün"

Doğaseverler ve çevre gönüllüleri de bölgedeki bu tarihi ağacın ekolojik ve kültürel değeri nedeniyle koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor.

