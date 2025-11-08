Giresun'da Asırlık 6,5 Metre Çınar İçin Koruma Talebi

Giresun Keşap Kulak'taki 6,5 metre çapındaki asırlık çınarın mahalle halkı ve doğaseverler tarafından anıt ağaç statüsüyle korunması talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:20
Giresun'da Asırlık 6,5 Metre Çınar İçin Koruma Talebi

Giresun'da Asırlık 6,5 Metre Çınar İçin Koruma Talebi

Kulak mevkisindeki dev ağaç anıt ağaç statüsü bekliyor

Giresun'un Keşap ilçesi Kulak mevkisinde, liman içinde yer alan ve 6,5 metre çapındaki asırlık çınar ağacı, mahalle sakinlerinin talebiyle koruma altına alınmak isteniyor.

Mahalle halkı ağacın geçmişinin yüzyıllara dayandığını belirterek, yetkililerden tescil edilmesini ve anıt ağaç statüsüne alınmasını talep ediyor.

Ali Öztürk şunları söyledi: "Ağacımız yaklaşık bin yıla yakın, 6 buçuk metre çapı olan bir ağaç. Çok önceleri içinde boşluk varmış, çocuklar o boşluğa girip oynarmış. Tehlike oluşturmasın diye insanlar içine taş doldurmuş, ağaç da kendini kapatmış ve bu zamana kadar gelmiş. Biz köy halkı olarak koruduk, kolladık. Bundan sonra da devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz ki gelecek nesiller de görsün"

Doğaseverler ve çevre gönüllüleri de bölgedeki bu tarihi ağacın ekolojik ve kültürel değeri nedeniyle koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor.

GİRESUN’UN KEŞAP İLÇESİ KULAK MEVKİSİNDE, LİMAN İÇİNDE BULUNAN VE ASIRLIK YILLIK OLDUĞU BELİRTİLEN...

GİRESUN’UN KEŞAP İLÇESİ KULAK MEVKİSİNDE, LİMAN İÇİNDE BULUNAN VE ASIRLIK YILLIK OLDUĞU BELİRTİLEN 6,5 METRE ÇAPINDAKİ DEV ÇINAR AĞAÇI, MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEBİYLE KORUMA ALTINA ALINMAK İSTENİYOR.

GİRESUN’UN KEŞAP İLÇESİ KULAK MEVKİSİNDE, LİMAN İÇİNDE BULUNAN VE ASIRLIK YILLIK OLDUĞU BELİRTİLEN...

İLGİLİ HABERLER

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik