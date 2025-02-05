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Giresun'da Asker Uğurlama Eğlencesinde Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama sırasında silahla yaralanan 21 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:27
Giresun'da Asker Uğurlama Eğlencesinde Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinde, asker uğurlama eğlencesi esnasında meydana gelen silahlı bir olayda, bir genç ağır yaralandı. Olay, Küçükahmet köyü'nde dün gece gerçekleşti.

Dün akşam gerçekleştirilen asker uğurlama sırasında, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla havaya ateş açılması sonucunda, 21 yaşındaki B.G. kafasından yaralandı. Olayın hemen ardından, çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, ağır yaralı gence müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından genç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri, olayın faillerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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