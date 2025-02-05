Giresun'da Asker Uğurlama Eğlencesinde Silahlı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Giresun'da Asker Uğurlama Eğlencesinde Silahlı Saldırı

Giresun'un Dereli ilçesinde geçtiğimiz gece düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde meydana gelen bir olay, katılımcıları şaşkına çevirdi. Eğlence sırasında henüz kimliği tespit edilmeyen kişi ya da kişilerce rastgele havaya ateş açılması sonucu, B.G. (21) kafasından yaralandı.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Olayın ardından durumun ciddiyeti nedeniyle 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltı ve Soruşturma

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin olarak A.K. (55) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ruhsatsız bir tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme sürerken, yaralının sağlık durumu hakkında güncellemeler bekleniyor.