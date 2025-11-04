Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Örnek tutumuyla öğrenci güvenliğine katkı

Giresun'daki Atatürk Lisesi'nde görev yapan okul polisi, öğrencilerin güvenliği ve okul çevresinde huzurlu bir ortam sağlamak için gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş tarafından ödüllendirildi.

Eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması ve öğrenci bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen "Okul Polisi" uygulaması kapsamında görev yapan personelin örnek tutumu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdir topladı.

Emniyet yetkilileri, gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi ve okul çevrelerinin güvenli hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların toplumun huzuruna doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Görevine bağlılık ve fedakârlıkla hizmet eden tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. öğrencilerin güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okul polisi uygulamasının kent genelinde kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

