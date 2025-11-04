Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Giresun Atatürk Lisesi'nde görevli okul polisi, öğrencilerin güvenliği ve okul çevresine katkıları nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş tarafından ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:29
Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Örnek tutumuyla öğrenci güvenliğine katkı

Giresun'daki Atatürk Lisesi'nde görev yapan okul polisi, öğrencilerin güvenliği ve okul çevresinde huzurlu bir ortam sağlamak için gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş tarafından ödüllendirildi.

Eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması ve öğrenci bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen "Okul Polisi" uygulaması kapsamında görev yapan personelin örnek tutumu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdir topladı.

Emniyet yetkilileri, gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi ve okul çevrelerinin güvenli hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların toplumun huzuruna doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Görevine bağlılık ve fedakârlıkla hizmet eden tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. öğrencilerin güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okul polisi uygulamasının kent genelinde kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

GİRESUN’DA ATATÜRK LİSESİ’NDE GÖREV YAPAN OKUL POLİSİ, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ VE OKUL ÇEVRESİNDE...

GİRESUN’DA ATATÜRK LİSESİ’NDE GÖREV YAPAN OKUL POLİSİ, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ VE OKUL ÇEVRESİNDE HUZURLU BİR ORTAMIN SAĞLANMASI İÇİN GÖSTERDİĞİ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İL EMNİYET MÜDÜRÜ FERHAT AKBAŞ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
2
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
3
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı, 4 Milyon TL'lik Hareket
4
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
5
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
6
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
7
Mersin'de Tüketici Denetimleri: 978 Firmada 66 bin 519 Ürün İncelendi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?