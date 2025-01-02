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Giresun'da Av Tüfeğiyle Vurulan Kadının Ölümünde 5 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'un Dereli ilçesinde av tüfeğiyle vurulan Fatma T'nin ölümü üzerine 5 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:06
Giresun'da Av Tüfeğiyle Vurulan Kadının Ölümünde 5 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da Av Tüfeğiyle Ölüm Olayında Gelişme

Giresun'un Dereli ilçesi'nde, 26 yaşındaki Fatma T'nin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Meşeliyatak köyünde meydana gelen trajik olayda, D.Y. (31) tarafından kullanılmaya çalışılan av tüfeğinden çıkan saçmalar, kaza sonucu kız kardeşi Fatma T'ye isabet etti ve kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Y, İ.B, H.T, N.T. ve H.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Kazanın meydana geldiği gece, Fatma T. ile D.Y. arasında yaşananların tam olarak ne olduğu ise henüz netlik kazanmadı. Olayın aydınlatılması için yürütülen soruşturma devam ediyor.

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