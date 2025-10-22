Giresun'da Baba-Kız Tezhip Ustaları Camileri Süslüyor

Giresun'da tezhip ve hat sanatçıları Fuat ve Elif Sude Oğuz, yeni inşa edilen camiler dahil 200'ü aşkın camiyi geleneksel motiflerle süslüyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:22
Dereli Aksu köyündeki yeni camide geleneksel motifler hayat buldu

Giresun'da tezhip ve hat sanatçısı Fuat Oğuz ve kızı Elif Sude Oğuz, camilerin duvarlarını geleneksel el sanatları motifleriyle renklendiriyor.

Fuat Oğuz, 24 yaşındaki kızı Elif Sude Oğuz ile Dereli ilçesine bağlı Aksu köyünde yeni inşa edilen caminin duvarlarını işlemelerle süsledi.

Elazığlı üç çocuk babası Fuat Oğuz, AA muhabirine, 36 yıldır ülkenin çeşitli yerlerindeki camileri geleneksel motiflerle süslediğini söyledi. Bugüne kadar 200'ün üzerinde camide çalıştığını ve işini çok sevdiğini belirten 57 yaşındaki Oğuz, "Bu işe başladıktan sonra bırakamıyorsun. Çünkü bir aşk, sevda oluyor. Bu sanatın sana verdiği haz ve duygu başka bir şey. Bir camiye gittiğim zaman anında projesi gözümde canlanıyor." dedi.

Oğuz, yaklaşık 5 yıldır kızı ile çalıştığını ifade ederek, "Kızım da zamanla bu sanata ilgi duydu ve öğrendi. Kızımla çalışıyorum. Çok güzel duygular yaşıyorum bundan dolayı." diye konuştu.

Elif Sude Oğuz ise babasına yardım ederken öğrendiği işi çok sevdiğini dile getirdi. Oğuz, gittikleri her yerde bir eser bırakmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, "Aksu köyündeki camiyi en son babamla birlikte yaptık. Burada da bir izimin olması, dünyaya bir iz bırakmak beni çok mutlu etti." dedi.

Resim yapmayı çok sevdiğinin altını çizen Oğuz, kısa süre önce kişisel resim sergisi açtığını aktardı. Sanatla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"O fırça eline değdiği zaman dünyadan kopuyorsun. Farklı bir evrende var oluyorsun. Bir kere başladın mı devamı geliyor, bırakamıyorsun fırçayı elinden. Yeri geliyor yemeyi, içmeyi, uyumayı unutuyorsun. Bu şekilde bir camiye başlayınca da bitirmeden duramıyorsun."

