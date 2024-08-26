Giresun'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Giresun'da Bıçaklı Kavga Olayı
Giresun'un Çamoluk ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
Kavganın Sebebi Henüz Bilinmiyor
Gölpark mevkisinde yaşanan olayda, Mehmet Turhan ile kimliği henüz belirlenemeyen V.S. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle V.S., bıçakla Turhan'ı yaraladı.
Acil Müdahale Yapıldı
Olaydan sonra sağlık ekipleri, Çamoluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Turhan'a müdahale etti. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Turhan kurtarılamadı.
Şüpheli Gözaltında
Olayın hemen ardından V.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.