Giresun'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Giresun'da Bıçaklı Kavga Olayı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Kavganın Sebebi Henüz Bilinmiyor

Gölpark mevkisinde yaşanan olayda, Mehmet Turhan ile kimliği henüz belirlenemeyen V.S. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle V.S., bıçakla Turhan'ı yaraladı.

Acil Müdahale Yapıldı

Olaydan sonra sağlık ekipleri, Çamoluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Turhan'a müdahale etti. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Turhan kurtarılamadı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın hemen ardından V.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.