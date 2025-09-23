Giresun'da Bıçaklı Kavga: H.K.'yi Öldüren T.C.B. Tutuklandı
Giresun'da çıkan kavgada H.K. isimli şahsı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı T.C.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Olayın Ayrıntıları
Fatih Caddesi'nde T.C.B. ile H.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.K., T.C.B. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Yaralı olarak kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden H.K.'nin ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.