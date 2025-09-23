Giresun'da Bıçaklı Kavga: H.K.'yi Öldüren T.C.B. Tutuklandı

Giresun'da Fatih Caddesi'ndeki bıçaklı kavgada yaralanan H.K. hayatını kaybetti; zanlı T.C.B. emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:40
Giresun'da çıkan kavgada H.K. isimli şahsı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı T.C.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Fatih Caddesi'nde T.C.B. ile H.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. H.K., T.C.B. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Yaralı olarak kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden H.K.'nin ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

