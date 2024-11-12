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Giresun'da Doktora Saldıran Hasta Yakını Serbest Bırakıldı

Giresun'da hastanede doktora saldıran hasta yakını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, oğlunun sünnetinin ardından gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:51
Giresun'da Doktora Saldıran Hasta Yakını Serbest Bırakıldı

Giresun'da Olaylı Anlar: Doktora Saldırı

Giresun'da özel bir hastanede, doktora saldırı olayında önemli gelişmeler yaşandı. Dün, hastanede oğlunun sünnet edilmesinin ardından Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile tartışma yaşayan A.A.K., sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak gözaltına alındı.

Adli Kontrol ile Serbestlik

Polis, doktorun şikayetçi olması üzerine A.A.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlik kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Giresun'un sağlık hizmetleri alanında dikkat çeken bir durumu gözler önüne sererken, yaşanan bu tür olayların sağlık çalışanları üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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