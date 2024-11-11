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Giresun'da Doktora Saldırı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Giresun'da hastanede doktora saldıran hasta yakını gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:54
Giresun'da Doktora Saldırı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Giresun'da Hastanede Şiddet Olayı

Giresun'da bir sağlık kurumunda gerçekleşen üzücü bir olayda, özel bir hastanede doktora saldırıda bulunan hasta yakını A.A.K. gözaltına alındı. Olay, hastanede sünnet edilen çocuğun babası ile genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında çıkan bir tartışmayla başladı.

Olayın Gelişimi

Çocuğun yataklı servise alındığı sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma, kısa sürede sözlü ve fiziki saldırıya dönüştü. Dr. Şenyürek, maruz kaldığı saldırıyı polise bildirerek şikayetçi oldu.

Yetkililerden Açıklama

Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, olayın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bulut, açıklamasında bu tür fiziksel saldırıların tamamen kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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