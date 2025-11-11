Giresun'da 'Durak Disiplini' Başlıyor: Dolmuş ve Park Denetimleri Artıyor

Giresun'da 'Durak Disiplini' Başlıyor

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerin Kapsamı

Kentte uzun süredir sorun haline gelen trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni tedbirler hayata geçirilecek. Özellikle şehir içi dolmuş duraklarına araç park edilmemesi, dolmuşların durak harici yolcu indirip bindirmemesi ve uygunsuz alanlara yapılan parkların engellenmesi yönünde sıkı denetimler yapılacak.

Emniyetten Uyarı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bir dakikalık dikkatsizlik, onlarca kişinin yolunu kesmesin. Duraklara ve uygunsuz alanlara yapılan parklar trafik akışını engeller, güvenliği tehlikeye atar. Bu nedenle kural ihlali yapan araçlar çekiciyle kaldırılacaktır. Unutmayalım, kurallara uymak hepimizin güvenliği içindir" ifadelerine yer verildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların trafik kurallarına uyması, dolmuş sürücülerinin sadece belirlenen duraklarda yolcu indirip bindirmesi ve sürücülerin toplu taşıma duraklarını işgal etmemesi yönünde çağrıda bulundu.

