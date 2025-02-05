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Giresun'da Eğitime Kar Engeli: 6 Şubat'ta Ara Verilecek

Giresun'un üç ilçesinde ve bazı köy okullarında 6 Şubat'ta eğitime kar nedeniyle ara verildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:50
Giresun'da Eğitime Kar Engeli: 6 Şubat'ta Ara Verilecek

Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Giresun'un Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verileceği açıklandı. Giresun Valiliği, yapılan duyuruda bu ilçelerdeki tüm okullarda geçerli olacak şekilde eğitime ara verileceğini bildirdi.

Köy Okullarında Eğitim Durdurulacak

Giresun merkez ile Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarında da aynı tarihte eğitime ara verileceği belirtildi. Bu ilçelerde taşımalı eğitim gören öğrencilerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İlçelerdeki Diğer Durumlar

Ayrıca, Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesi ile Bulancak'ın Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki tüm okullarda da eğitime ara verilmiştir. Doğankent ve Eynesil ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler idari izinli sayılacaktır. Bu önlemler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır.

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