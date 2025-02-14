Giresun'da Eğitime Kar Engeli: Şebinkarahisar'da Tüm Okullar Kapatıldı

Giresun'un Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yağlıdere ve Dereli ilçelerinde ise bazı okulların eğitime kapandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar ve buzlanma riski nedeniyle Şebinkarahisar'da eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi. Yağlıdere ilçe merkezindeki belde ve köy okulları ile Dereli ilçesindeki Çalca Şehit Basri Apaydın İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime ara verildiği vurgulandı.

Ayrıca, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtilirken, merkeze bağlı Okçu Köyü İlkokulu ile Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nda da eğitime ara verildi. Okçu köyünden, Sayca İmam Hatip Ortaokulu'na gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı ifade edildi.