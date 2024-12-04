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Giresun'da Elektrikli Araç Yangınına Battaniye Yöntemiyle Müdahale Tatbikatı

Giresun'da elektrikli araç yangınlarına karşı battaniye yöntemiyle müdahale tatbikatı düzenlendi; katılımcılara teorik eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:34
Giresun'da Elektrikli Araç Yangınına Battaniye Yöntemiyle Müdahale Tatbikatı

Giresun'da Elektrikli Araç Yangını Tatbikatı

Giresun'da, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından elektrikli araç yangınlarına müdahale amacıyla gerçekleştirilen tatbikat büyük ilgi gördü. Aksu mevkisinde yer alan festival alanında düzenlenen tatbikatta, katılımcılara öncelikle teorik eğitim verildi.

Tatbikatta Lityum Batarya Kullanıldı

Daha sonra güvenli bir alanda, içerisine lityum batarya yerleştirilen hurda bir otomobil yakıldı. İtfaiye personeli, alevlerin belirli bir ısıya ulaşmasının ardından, yangınlar için özel üretim olan "perde" adı verilen malzemeyle aracın üzerini kapattı. Yangın, ısının düşmesiyle başarıyla söndürüldü.

Muhtar Halil Kayhan'ın Açıklamaları

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrikli araç yangınlara karşı geliştirilen yeni ürünü tatbikatla test ettiklerini söyledi. Bu deneyimin diğer itfaiye teşkilatlarıyla paylaşılacağı bilgisini veren Kayhan, alevlerin 1200 Santigrat dereceye ulaştığında perdenin kapatıldığını ifade etti. Yangındaki sıcaklıkların 900, 800, 600 ve 300 Santigrat dereceye düştüğünü, ardından 100 Santigrat derecenin altına gelindiğinde suyla soğutma yapıldığını açıkladı.

Trabzon İtfaiyesi Destek Verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Olcay Bal, itfaiye teşkilatlarının güncel eğitimlerine devam etmesinin önemine değinerek, elektrikli araç yangınlarına müdahale standartlarının eksikliğini vurguladı. Bal, "Bu konuda Giresun itfaiyesinin yaptığı çalışmalar son derece kıymetli," dedi.

Tatbikata Katılan Örgütler

Tatbikata, Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Kırıkkale, Çorum ve Erzincan illerindeki belediyelerin itfaiye personeli ile Giresun Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.

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