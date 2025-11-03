Giresun'da Emekli Bankacı 16 Dönümde 650 Fidanla Antep Fıstığı Bahçesi Kurdu

Giresun Şebinkarahisar'da 75 yaşındaki emekli banka müdürü Celal Bay, 16 dönüm arazide 650 fidanla Antep fıstığı bahçesi kurdu; ilk hasat 2027'de bekleniyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 12:25
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşayan Celal Bay, yörede iklim koşullarına uyum sağladığı bilinen Antep fıstığı için 16 dönüm arazide bahçe oluşturdu. Yatırım, bölgeyi fıstık üretimine yönlendirme hedefiyle hayata geçirildi.

Celal Bay, İstanbul'da bir bankada şube müdürü olarak çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve tarıma yöneldiğini aktardı. Bay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 yıl boyunca ceviz üretimi yaptığını, yaklaşık 5 yıl önce memleketi Şebinkarahisar'a döndüğünü söyledi.

Burada Antep fıstığı yetiştirmeye karar verdiğini belirten Bay, çevresini üretime teşvik etmek istediğini vurguladı. Bölgenin iklim ve toprak yapısının fıstık üretimine uygun olduğunu ifade etti.

Celal Bay: Üretemezsem ölürüm, bir odanın bir köşesinde emekliliğimi yaşayamam. Şu ağaçların bana verdiği haz müthiş. Ben bunlara sevgi ile yaklaşıyorum. Her ağaç canlı, hepimizin sevgiye ihtiyacı var.

Arazisinde 650 Antep fıstığı fidanı bulunduğunu söyleyen Bay, ilk hasadı 2027'de almayı beklediğini aktardı. Üretimde verim için araziye toprak altı damla sulama sistemi kurulduğunu da ekledi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan ise bahçe kurulumu sırasında Bay'a her türlü desteği verdiklerini bildirerek projeyi takdir etti.

Muhlis Arslan: İlçemizde ilk kez böyle bir kapama fıstık bahçesi kuruldu. Gerçekten bölgeye örnek olacak. Bu bir ilk, üreticimizi kutluyorum.

Proje, hem yerel üretimi çeşitlendirmeyi hem de Şebinkarahisar'da Antep fıstığı üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşayan Celal Bay, yörede iklim koşullarına uyum sağladığı bilinen Antep fıstığı için 16 dönüm arazide bahçe oluşturdu.

