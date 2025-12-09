Giresun'da Ev Yangını: 83 Yaşındaki Hüseyin Kavcı Hayatını Kaybetti

Giresun’un Görele ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki Hüseyin Kavcı yaşamını yitirdi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kavcı’ya ait evde yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Kavcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİ AYDINLIKEVLER MAHALLESİ’NDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 83 YAŞINDAKİ HÜSEYİN KAVCI YAŞAMINI YİTİRDİ.