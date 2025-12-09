DOLAR
Giresun'da Ev Yangını: 83 Yaşındaki Hüseyin Kavcı Hayatını Kaybetti

Giresun'un Görele ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde çıkan ev yangınında 83 yaşındaki Hüseyin Kavcı hayatını kaybetti; yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:51
Giresun’un Görele ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki Hüseyin Kavcı yaşamını yitirdi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kavcı’ya ait evde yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Kavcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

