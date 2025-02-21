Giresun'da Evde Yangın: 78 Yaşındaki Süleyman Bitiş Hayatını Kaybetti

Giresun'un Eynesil İlçesinde Tragik Yangın Olayı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, Köseli Mahallesi Çınar mevkisinde meydana gelen yangında, 78 yaşındaki Süleyman Bitiş hayatını kaybetti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, evde yalnız yaşayan yaşlı adamın yaşamını sona erdirdi.

Yangın anında yaşananlar

Olayın ardından, vatandaşların 112 Acil servise yaptığı ihbarla birlikte, hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı.

Olay sonrası gelişmeler

Yangının söndürülmesinin ardından, evde yapılan incelemelerde Süleyman Bitiş'in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yangının nedeni araştırılmaya devam ediliyor.

Bu trajik olay, Giresun'daki toplumu derin bir üzüntüye boğdu. Yangınların önlenmesi adına alınacak tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.