Giresun'da Filistin İçin Yürüyüş: AK Partili Kaya'nın Mesajları

Giresun'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Giresun'da İsmail Heniyye ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden bir yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe katılanlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na kadar ilerlediler.

Kaya: 'Türkiye, Filistin'in Yanındadır'

Kaya, burada yaptığı konuşmada, "İki günde bir tweet atarak Cumhurbaşkanımızı tehdit eden İsrail Dışişleri Bakanı da bilsin ki Türkiye, Cumhurbaşkanının arkasındadır. Türkiye, Filistin'in haklı davasının arkasındadır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

Kaya, on binlerce masum çocuğu katleden İsrail'in tarihi bir sorumlulukla karşılaşacağını belirterek, "Netanyahu ve hükümeti bu soykırımdan dolayı yok olmaya mahkumdur. Biz inanıyoruz ki yargılanacaklar" dedi. Ayrıca, "Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar Filistin halkının yanındayız" diyerek Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

Dua ve Destek Mesajları

Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyen Kaya, şehit düşen Filistinli kadınlara baş sağlığı temennisi ile konuşmasını sonlandırdı. Yürüyüş sonunda ise, Filistinliler için dualar edildi.

Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (ortada) da yürüyüşe katıldı.

Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (ortada) da yürüyüşe katıldı.

Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (ortada) da yürüyüşe katıldı.

Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (ortada) da yürüyüşe katıldı.

Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (ortada) da yürüyüşe katıldı.