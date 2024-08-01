Giresun'da Fındık Toplarken Dereye Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun'da Trajik Olay

Giresun'un Espiye ilçesinde, Fatma Yılmaz isimli 70 yaşındaki kadın, kendi bahçesinde fındık toplarken dengesini kaybederek Gelevera Deresi'ne düştü. Olay, Yeşilköy'de gerçekleşti.

Olayın Detayları

Fatma Yılmaz, fındık topladığı esnada dengesini kaybetti ve yaklaşık 100 metre su içinde sürüklendi. Kadının suya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay, bölgede derin bir üzüntüye yol açtı.