Giresun'da Güney Çevre Yolu 2026 İçin Tek Ses: STK'lar 8 km'nin Yatırıma Alınmasını İstedi

Giresun STK'ları, Güney Çevre Yolu Projesi'nin 2026 yatırım programına alınmasını ve 8 km'lik bölümün öncelikle yatırıma dönüştürülmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:56
Giresun'da Güney Çevre Yolu İçin Sivil Toplumdan Ortak Deklarasyon

Giresun'da şehir içi trafiğinin kalıcı çözümü olarak görülen Güney Çevre Yolu Projesi'nin 2026 yatırım programına alınması talebi, sivil toplum kuruluşlarının ortak bildirisiyle yeniden gündeme taşındı.

STK'lar Başkan Hasan Çakırmelikoğlu Liderliğinde Bir Araya Geldi

Ortak bildiriyi Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu başkanlığında; Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Timur Yıldırım Kara, Giresun Mimarlar Odası İl Şube Başkanı Gökhan Göksu, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Halit Şensoy, Giresun Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridunoğlu ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Serdar Demirkan imzaladı.

Projenin Önemi ve Talep Edilen Adım

Bildiride, Giresun Merkez Dal-Çık Projesi'nin askıya alınmasının şehrin kronikleşen trafik sorununu tekrar ön plana çıkardığı vurgulanarak, 49 kilometre uzunluğundaki Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'nin kademeli olarak 2026 yılı yatırım programına dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çevre düzeni planında Güney Çevre Yolu güzergâhını onayladığı hatırlatılarak projenin hem çevresel hem de ulaşım açısından stratejik bir ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Trafik Yükü ve Çözüm Vurgusu

Bildiride, ortalama 33 bin aracın kışın, 50 bin aracın ise yazın kullandığı Karadeniz Sahil Yolu'ndaki yoğunluğun mevcut kapasiteyi aştığına dikkat çekildi. Metinde, artan nüfus, araç sayısındaki hızlı yükseliş ve yetersiz park alanlarının sabah ve akşam saatlerinde ciddi trafik sıkışıklıklarına neden olduğu kaydedildi.

STK'lar, projenin yalnızca transit trafiği rahatlatmayacağını; şehir içi ulaşımın yeniden düzenlenmesine, yakıt ve zaman tasarrufuna, enerji verimliliğine ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını vurgulayarak, Giresun Güney Çevre Yolu'nun 8 km'lik bölümünün 2026 yılında yatırıma dönüştürülmesinin en kalıcı çözüm olacağını belirtti.

