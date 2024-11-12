Giresun'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 6 Kişi Yaralandı

Giresun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde, Soğukpınar grup yolu üzerindeki Direkbükü köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, 22 yaşındaki Cabir Şen tarafından yönetilen 28 AAB 048 plakalı otomobil ile Yılmaz Parlak'ın kullandığı 28 AE 274 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın sonuçları oldukça ciddi oldu. Meylin Gül (18), Güzel Şahin (37), Gülüzar Firar (78) ve Altun Firar (56) gibi yolcular da yaralandı. Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.