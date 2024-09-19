Giresun'da İnşaat Halinde Cansız Bedeni Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Giresun'da Cansız Bedeni Bulunan Kişi Kimliği Belli Oldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi Mukaddes Sokak'ta inşaat halinde bulunan bir dairede bir kişinin cansız bedeni ele geçirildi.

Olayın Detayları

Bir binanın ikinci katında yapılan inşaat çalışmaları sırasında, Azeri uyruklu boya ustası T.İ. (45)'nin yerde hareketsiz yattığı fark edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, T.İ.'nin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Otopsi ve Soruşturma Süreci

T.İ.'nin ölüm sebebinin net olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.