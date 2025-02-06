Giresun'da Kar Yağışıyla Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Giresun'da Kar Yağışıyla Mücadele

Giresun'da meydana gelen yoğun kar yağışı, Karaali köyünde çeşitli zorluklara neden oldu. Köyde yaşayan H.U. (65) adlı hasta, solunum rahatsızlığı yaşadığında yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

Hızlı Müdahale ile Kurtarıldı

İl Özel İdare ekipleri, kar sebebiyle kapanan köy yolunda hızla çalışmalara başladı ve sonunda hasta H.U.'ya ulaşmayı başardı. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından H.U., Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer Kurtarma Operasyonları

Aynı gün içinde, Çamoluk ilçesinde de bir sürücünün kullandığı tır ile yolda mahsur kaldığı ve ekiplerin büyük çaba sarf ederek sürücüyü kurtardığı öğrenildi. Bu tür olayların, kar şartlarında acil durumların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan bir hasta İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan bir hasta İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.