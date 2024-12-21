Giresun'da Kayıp Celal Yılmaz'ın Cesedi Derede Bulundu

Giresun'da Kayıp Kişinin Cesedi Derede Bulundu

Giresun'un Espiye ilçesi'nde, kayıp ihbarı yapılan Celal Yılmaz (65), derede ölü olarak bulundu. Olay, ilçenin Soğukpınar beldesinde gerçekleşti.

Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu derhal jandarmayaAFAD ve AKUT ekipleri, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Aramalar sonucunda, derede bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin Celal Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.