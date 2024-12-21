DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.492.299,23 -2,58%

Giresun'da Kayıp Celal Yılmaz'ın Cesedi Derede Bulundu

Giresun'un Espiye ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki Celal Yılmaz'ın cesedi, Soğukpınar beldesindeki derede bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:23
Giresun'da Kayıp Celal Yılmaz'ın Cesedi Derede Bulundu

Giresun'da Kayıp Kişinin Cesedi Derede Bulundu

Giresun'un Espiye ilçesi'nde, kayıp ihbarı yapılan Celal Yılmaz (65), derede ölü olarak bulundu. Olay, ilçenin Soğukpınar beldesinde gerçekleşti.

Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu derhal jandarmayaAFAD ve AKUT ekipleri, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Aramalar sonucunda, derede bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin Celal Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan, Türkiye'nin En Soğuk İli Olmaya Aday: Sıcaklık Eksi 23.3 Derece
2
Yeşil Sanayi Destek Programı'ndan 761 İşletmeye 2 Milyar Lira Destek
3
Dışişleri: Magdeburg'daki Saldırıda Yaralanan Türklerin Hayati Tehlikesi Yok
4
Adana'da Üst Geçidi Kullanmadığı İçin 23 Yayaya Cezai İşlem
5
Giresun'da Kayıp Celal Yılmaz'ın Cesedi Derede Bulundu
6
AK Parti Sözcüsü Çelik, Magdeburg'daki Noel Pazarı Saldırısını Kınadı
7
Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı