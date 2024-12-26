Giresun'da Kıbrıs Gazisi Salim Akkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 71 yaşında hayata veda eden Kıbrıs gazisi Salim Akkurt'un cenaze töreni gerçekleştirildi. Akkurt, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında Çağlayan Köyü Camisine getirildi. Burada düzenlenen törenle, öğle vakti cenaze namazı kılınarak, Akkurt'un naaşı aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine aziz hatırası için bir araya gelen kalabalık katılımcılar arasında, Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil Ertem, Şebinkarahisar Askerlik Şubesi Başkan Hasan Karabulut ile Akkurt'un ailesi ve yakınları yer aldı.

Salim Akkurt'un cenazesi, Giresun ve çevresindeki topluluk için büyük bir kayıp oldu ve saygı duruşları ile anıldı.

Giresun'da 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Salim Akkurt'un cenazesi toprağa verildi. Akkurt için Şebinkarahisar ilçesinin Çağlayan köyünde tören düzenlendi.

Giresun'da 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Salim Akkurt'un cenazesi toprağa verildi. Akkurt için Şebinkarahisar ilçesinin Çağlayan köyünde tören düzenlendi.