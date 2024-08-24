Giresun'da Otobüs ile Çarpışan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Giresun'da Trafik Kazası

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Tirebolu-Doğankent karayolunun Kuzgun köyü kesiminde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Mücahit Ö. yönetimindeki 23 EY 659 plakalı otomobil, seyir halindeki 28 TH 784 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sürücünün Durumu

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaza sahasında ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mücahit Ö.'nün, uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izin için memleketinde bulunduğu öğrenildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Tirebolu-Doğankent kara yolunun Kuzgun köyü mevkisinde otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.