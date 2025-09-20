Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Çanakçı'da 306 kg/m², 10 Kişi Kurtarıldı

Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde bir dizi heyelana ve dere seviyelerinde yükselmeye neden oldu.

Heyelan ve ilk müdahaleler

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen heyelan sonrası bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde su seviyeleri yükseldi; bazı köy yolları heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kurtarma çalışmaları

Giresun Valiliği'nden edinilen bilgiye göre yağışların ardından Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar meydana geldi. Doğankent Çatak köyündeki 7 kişilik aile toprak kaymasının evlerinin önüne kadar ulaşması nedeniyle mahsur kaldı ve AFAD ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından tahliye edildi. Görele ilçesine bağlı Haydarlı köyünde büyükbaş hayvanla mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Güce ilçesine bağlı Tekkeköy köyü Ağaçbaşı Yaylası'nda ise heyelan nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, İlçe Özel İdare ekiplerinin yol temizleme çalışmasının ardından tahliye edildi. Toplamda 10 kişi kurtarıldı.

Valilikten uyarı

Giresun Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda meteorolojik sarı uyarının devam ettiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şu ana kadar en yoğun yağış Çanakçı'da 109,6 milimetre olarak görüldü. AFAD ve ilgili kurumlar 908 personel, 225 araç, 110 iş makinesi, 3 bot ve 30 motopomp ile teyakkuzda. Sosyal medya hesapları üzerinden ve belediyelerden anonslarla bilgilendirme yapılıyor. Dere yataklarından uzak durun, trafikte dikkatli olun, elektrik tesisatı işlerinizi erteleyin."

Çanakçı Belediye Başkanı Kasım'ın açıklaması

Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede yaklaşık 14 saati aşkın süredir yağışın etkili olduğunu söyledi. Kasım, meteorolojik verilere göre ilçede metrekareye 306 kilogram yağış düştüğünü belirterek: "Çanakçı deresinde su debisi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Şu anda can ve mal kaybı olabilecek bir durum yok. Alt yapımızda hasarlar söz konusu. Heyelanlarımız var, ekiplerimiz çalışıyor."

Giresun'un Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.