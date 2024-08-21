Giresun'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Giresun'da Silahlı Kavga Olayı

Giresun'un Görele ilçesinde, silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Kuşçulu Köyü'nün Temel Ağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışma ve Çatışma

M.D.E. ile Y.T. arasında gerçekleştirilen bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.D.E, yanında taşıdığı tabancayla Y.T.'ye ateş açtı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın ardından, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırdı.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Y.T, Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, darbedilen M.D.E. ise Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verilmiştir.