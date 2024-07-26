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Giresun'da Taşkın Sahasında Yapı Yıkıldı

Görele'de mühürlenen inşa halindeki yapı, çevre ekipleri tarafından taşkın alanında yıkıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:06
Giresun'da Taşkın Sahasında Yapı Yıkıldı

Görele'deki Taşkın Alanında Yapı Yıkımı

Giresun'un Görele ilçesinde, Çanakçı Deresi kenarında mühürlenen bir yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

İş Makineleriyle Kontrol Altında Yıkım

İlçeye bağlı Gölbaşı köyü'nde taşkın riski nedeniyle yıkılması gereken yapı, iş makineleriyle iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

İncelemeler ve Yıkım Gerekçesi

Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Vekili Murat Cavunt, AA muhabirine verdiği demeçte, yapının yıkımı öncesinde ilgili kurumların incelemelerde bulunduğunu belirtti. Yapının İl Özel İdaresi tarafından mühürlendiğini hatırlatan Cavunt, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin durum değerlendirmesi yaptığını aktardı.

Cavunt, yıkım kararının alınma nedenine ilişkin, "İmar Kanunu gereği ruhsata aykırı yapılar için yıkım kararı alınmaktadır. Yıkım işlemi gecikmeksizin gerçekleştirilmiştir," dedi.

Yapı Sahibiyle Uzlaşma Sağlandı

Cavunt, yıkım öncesinde yapı sahibiyle anlaşma sağlandığını belirterek, "Yapı ruhsatı alamayacak durumda olduğundan dolayı bu binanın yıkımı kentsel dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirilmiştir," diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı...

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı...

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı...

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı...

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı...

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı...

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı...

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı...

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

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