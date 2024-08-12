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Giresun'da Teleferikte Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde teleferikte mahsur kalan iki çocuk, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:10
Giresun'da Teleferikte Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Giresun'da Teleferikte Mahsur Kalan İki Çocuk Kurtarıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikte bulunan ilkel bir teleferikte mahsur kalan 15 ve 13 yaşındaki iki çocuk, AFAD ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yardım İsteği ve Kurtarma Operasyonu

Çocukların mahsur kaldığını fark eden aileleri, hemen jandarma ve AFAD ekiplerine yardım talebinde bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından çocukları bulundukları yerden indirmeyi başardı.

Sağlık Kontrolleri Yapıldı

Çocuklar, kurtarıldıktan sonra olay yerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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