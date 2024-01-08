Giresun'da terör örgütü sığınağı bulundu

Giresun'da jandarma ekipleri, terör örgütünün kullandığı bir sığınağı tespit etti. Sığınağın içinde ayakkabı, yiyecek, giysi, battaniye ve mutfak malzemesi gibi yaşam malzemeleri bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemeler olay yerinde imha edildi.

Giresun'da terör örgütü sığınağı bulundu
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Yağlıdere ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Şehit Jandarma Er Mümin Gezer 2024/4 Operasyonu' sonucunda, terör örgütünün sözde Karadeniz Açılım Grubunun 2013-2018 yılları arasında kullandığı bir sığınak tespit edildi. 

Sığınağın içinde ayakkabı, yiyecek, giysi, battaniye ve mutfak malzemesi gibi yaşam malzemeleri bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemeler olay yerinde imha edildi.

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