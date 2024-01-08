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Giresun'da terör örgütü sığınağı bulundu

Giresun'da terör örgütü sığınağı bulundu Giresun'da jandarma ekipleri, terör örgütünün kullandığı bir sığınağı tespit etti. Sığınağın içinde ayakkabı, yiyecek, giysi, battaniye ve mutfak malzemesi gibi yaşam malzemeleri bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemeler olay yerinde imha edildi.