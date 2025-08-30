DOLAR
Giresun'da Tiryakioğlu Çifti 17 Yıl Sonra Düğün Yaptı

Giresun'un Görele ilçesinde Tiryakioğlu çifti, 2008'de yapamadıkları düğünü 17 yıl sonra gerçekleştirerek gelinlik ve damatlık giydi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:25
Görele'de yıllardır beklenen gelinlik ve damatlık günü gerçekleşti

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan Tiryakioğlu çifti, çeşitli nedenlerle 2008'de düğün yapamayıp evlendikten sonra, 17 yıl sonra hayallerini gerçekleştirerek gelinlik ve damatlık giydi.

İki çocuk sahibi çift, ilçedeki bir salonda düzenlenen düğünde aileleri ve yakınlarıyla beraber eğlendi.

Mithat Tiryakioğlu (43), gazetecilere, düğünün kendileri için hep bir özlem olduğunu söyledi. Evlilikleri süresince düğün yapmayı istediklerini belirten Mithat Tiryakioğlu, '17 yıl boyunca 'İnşallah bir gün.' diyerek bugünü bekledik. İçimizde büyük duygu olarak kalmıştı. Bu özlemi gerçeğe dönüştürmenin hayalini yaşadık ve 'Artık bugün.' diyerek bunu gerçeğe dönüştürdük. Güzel duyguymuş, çok mutlu olduk.' dedi.

Özge Tiryakioğlu (36) ise gelinlik giyme hayalini yıllar sonra gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi. Tiryakioğlu, destek olan ve düğünlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

