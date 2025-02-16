Giresun’da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Kişi Uğurlandı

Giresun'da Bir Acı Kaybı Daha

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenaze töreni, Uzunkum Camii'nde gerçekleştirildi.

Ölenler arasında yer alan Temel ve eşi Ayşe Kutver ile Hatun Kaya, aileleri ve sevenleri tarafından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazı, öğle namazına müteakip kılındı ve ardından Kutver çiftinin cenazeleri kent mezarlığında, Hatun Kaya'nın cenazesi ise Karaahmetli köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara ve kalabalık bir vatandaş grubu da katıldı.

Kazanın Detayları

Kaza, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkiinde meydana geldi. O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kaza sonucunda sürücü Temel Kutver, eşi Ayşe Kutver, Hatun Kaya ve Hatun Yurdakul hayatlarını kaybetti.

Kaza sonrası Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, vefat edenlerin Karaahmetli köyünde bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktığını belirtti.

Toplumsal Acı ve Destek

Bu üzücü olay, Tirebolu halkını derinden etkiledi. Acılı aileler için başsağlığı dilekleri arka arkaya geliyor. Cenaze töreni, toplumun bir araya gelerek acıyı paylaştığı bir an olmuştur.