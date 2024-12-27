Giresun'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Zanlı Tutuklandı

Giresun'daki Uyuşturucu Operasyonlarında Tutuklama

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-28 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik toplamda 5 farklı operasyon düzenledi.

Operasyon Sonuçları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bu operasyonlar neticesinde, 96 gram sentetik uyuşturucu, 29 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda 96 gram sentetik uyuşturucu, 29 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi.