Giresun'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Giresun'un Tirebolu İlçesinde Şok Olay

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Eymür köyü yol kenarında 80 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Olay, karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibinin, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görmesiyle ortaya çıktı.

Jandarma ve Sağlık Ekipleri Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

İl Özel İdaresi ekibinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda yerde yatan S.V'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Morgda, Soruşturma Devam Ediyor

S.V'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.