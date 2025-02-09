DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.492.426,07 -0,76%

Giresun'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yol kenarında 80 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:50
Giresun'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Giresun'un Tirebolu İlçesinde Şok Olay

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Eymür köyü yol kenarında 80 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Olay, karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibinin, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görmesiyle ortaya çıktı.

Jandarma ve Sağlık Ekipleri Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

İl Özel İdaresi ekibinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda yerde yatan S.V'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Morgda, Soruşturma Devam Ediyor

S.V'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokatlı Genç, TKDK Desteği ile Pide Salonunu Açtı
2
Elon Musk, TikTok Satın Alma İlgisini Reddetti
3
YÖK Başkanı Özvar'dan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi Açıklaması
4
Karla Kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki Doğal Güzellikler Havadan Görüntülendi
5
Türkiye İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm Başlıyor
6
Sinop'ta Çocuklar Huzurevi Sakinlerine Dijital Dünyayı Tanıttı
7
2024'te Türkiye'de Araç Muayene Sayısı 12,5 Milyonu Aştı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!