Giresun'da Yüzmek İçin Denize Giren Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Giresun'da denize giren ve kaybolan kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 17:05
Giresun'da yüzme amacıyla denize giren bir kişinin kaybolmasının ardından arama çalışmaları derhal başlatıldı. Olay, Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi.

Sahil kenarında serinlemek için denize giren ve henüz kimliği belirlenemeyen bu kişi, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine AFAD, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Arama çalışmaları, uzman dalgıçlar ve dron destekli olarak sürdürülmektedir. Olayın detayları ve kaybolan kişinin bulunması için gelişmeler takip ediliyor.

