Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı

Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' ile kutlamalarda havaya ateş uyarısı

Kısa filmle dikkat çekiliyor

Giresun'un Dereli ilçesinde, düğün ve benzeri kutlamalarda havaya silahla ateş edilmesi sonucu yaşanan yaralanma ve ölüm olaylarına dikkati çekmek amacıyla kısa film hazırlandı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çekilen 2 dakikalık "Bir Kurşun Bir Hayat" adlı kısa film, yaşanmış bir olaydan uyarlanarak sevinçle başlayan anların bir kurşunla nasıl hüzne dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Film, kutlamaların toplumun ortak neşesi olduğunu vurgularken, bu sevinci gölgeleyen tehlikeli alışkanlıkların yıllar içinde birçok hayatı etkilediğine ve coşkunun sorumlulukla yaşanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaymakamın değerlendirmesi

İlçe Kaymakamı Emrah Azman, projeyle ilgili değerlendirmesinde kutlama anlarında istemeden yaşanan acı olayların herkesin içini yaktığını belirtti. Azman, bu film ile farkındalığın artırılmasının ve güzel gelenekleri sürdürürken yanlış alışkanlıklardan uzaklaşılmasının amaçlandığını söyledi.

Azman, "Umudumuz, sevinçlerimizin daha güvenli ve daha sağlıklı biçimde yaşanmasıdır." ifadelerini kullanarak projenin kutlamaların neşe ve güven içinde yaşanmasına katkı sağlamasını temenni etti ve toplumun her kesimini sorumlu davranmaya davet etti.