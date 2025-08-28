DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,03 -0,41%
ALTIN
4.502,16 -0,47%
BITCOIN
4.639.204,44 -0,67%

Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı

Dereli'de çekilen 2 dakikalık 'Bir Kurşun Bir Hayat' kısa filmi, düğünlerde havaya ateş sonucu yaşanan yaralanma ve ölümlere dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:10
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı

Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' ile kutlamalarda havaya ateş uyarısı

Kısa filmle dikkat çekiliyor

Giresun'un Dereli ilçesinde, düğün ve benzeri kutlamalarda havaya silahla ateş edilmesi sonucu yaşanan yaralanma ve ölüm olaylarına dikkati çekmek amacıyla kısa film hazırlandı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çekilen 2 dakikalık "Bir Kurşun Bir Hayat" adlı kısa film, yaşanmış bir olaydan uyarlanarak sevinçle başlayan anların bir kurşunla nasıl hüzne dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Film, kutlamaların toplumun ortak neşesi olduğunu vurgularken, bu sevinci gölgeleyen tehlikeli alışkanlıkların yıllar içinde birçok hayatı etkilediğine ve coşkunun sorumlulukla yaşanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaymakamın değerlendirmesi

İlçe Kaymakamı Emrah Azman, projeyle ilgili değerlendirmesinde kutlama anlarında istemeden yaşanan acı olayların herkesin içini yaktığını belirtti. Azman, bu film ile farkındalığın artırılmasının ve güzel gelenekleri sürdürürken yanlış alışkanlıklardan uzaklaşılmasının amaçlandığını söyledi.

Azman, "Umudumuz, sevinçlerimizin daha güvenli ve daha sağlıklı biçimde yaşanmasıdır." ifadelerini kullanarak projenin kutlamaların neşe ve güven içinde yaşanmasına katkı sağlamasını temenni etti ve toplumun her kesimini sorumlu davranmaya davet etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi