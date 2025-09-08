Giresun Görele’de hafif ticari araç uçuruma devrildi: Sürücü öldü, 1 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde hafif ticari araç uçuruma devrildi

Giresun'un Görele ilçesinde bir hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Turan Fison (61) idaresindeki 34 T 6243 plakalı hafif ticari araç, Umutlu köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Arif K. (58) yaralandı.

Ambulanslarla Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Turan Fison, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yolcu Arif K.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.