Giresun Görele’de hafif ticari araç uçuruma devrildi: Sürücü öldü, 1 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu sürücü Turan Fison yaşamını yitirdi; araçta bulunan Arif K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:50
Giresun Görele’de hafif ticari araç uçuruma devrildi: Sürücü öldü, 1 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde hafif ticari araç uçuruma devrildi

Giresun'un Görele ilçesinde bir hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Turan Fison (61) idaresindeki 34 T 6243 plakalı hafif ticari araç, Umutlu köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Arif K. (58) yaralandı.

Ambulanslarla Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Turan Fison, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yolcu Arif K.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor
2
Recep Yazıcıoğlu ölümünün 22. yılında Söke'de anıldı
3
Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri
4
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
5
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Adana Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Gözaltında

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir