Giresun Görele'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Giresun'un Görele ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyon, ilçede huzuru sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, kurusıkı tabanca, el yapımı ruhsatsız tabanca, 31 gram kubar esrar, 27 fişek ve 3 kesici ile delici alet ele geçirildi. Bu durum, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şüphelilerin İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise devam etmekte. Jandarma, konu hakkında araştırmalarını sürdürerek, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor.