Bist 100
10.647,91 0%
DOLAR
32,76 -0,32%
EURO
35,12 -0,56%
ALTIN
2.433,18 -0,5%

Giresun merkezli operasyonda İstanbul ve Antalya'da suç örgütüne yönelik 10 şüpheli tutuklandı

Giresun merkezli yapılan operasyonda İstanbul ve Antalya'da faaliyet gösteren Aslanlar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 20:58
Giresun merkezli operasyonda İstanbul ve Antalya'da suç örgütüne yönelik 10 şüpheli tutuklandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Aslanlar suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün kurucusu ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

OPERASYON DETAYLARI VE ARAMA FAALİYETLERİ

Giresun merkezli operasyon kapsamında, Aslanlar suç örgütü üyelerinin örgütsel faaliyetleri çerçevesinde silahlı eylemlerde bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Operasyon, Giresun ve ilçelerindeki 18 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu adresler arasında 13 adet Giresun merkez, 2 adet Dereli ilçesi, 2 adet İstanbul ve 1 adet Antalya yer aldı.

Yapılan aramalarda tabanca, senet, çek gibi suç unsuru olarak değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi. Operasyonun detaylarına göre, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerine dair önemli bulguların bu materyaller arasında olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Soruşturma kapsamında örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek ifadeleri alındıktan sonra hakimlikçe tutuklanmalarına karar verildi. Cezaevindeki 4 kişi haricinde kalan şüphelilerin tamamının tutuklandığı bildirildi.

Aslanlar suç örgütü, özellikle Giresun ve çevresinde örgütsel faaliyet gösteren ve silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen bir yapılanma olarak biliniyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla örgüt üyelerinin etkin bir şekilde takip altına alındığı ve suçlarının delillendirildiği ifade edildi.

Operasyonun stratejisi, öncelikle örgütün lider kadrosunu ve ana hücrelerini etkisiz hale getirmek ve örgütsel yapıyı deşifre etmek üzerine kurulu olduğu belirtildi. Bu doğrultuda yapılan eş zamanlı operasyonlarla, örgüt üyelerinin faaliyet gösterdiği tüm noktaların kapsamlı şekilde arandığı ve delillerin toplandığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin fatura derdi bitecek! Faturalara büyük indirim o tarihte

İletişim Başkanlığı'na düşük KPSS ile personel alımı! Şartları sağlayana yüksek maaş var

Resimdeki gizli kediyi kimse bulamıyor! IQ'su 100 üzeri olanlar anında görüyor

10 bankadan gece yarısı emekli kararı! Sabah 07.00'dan itibaren geçerli olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

10 bankadan gece yarısı emekli kararı! Sabah 07.00'dan itibaren geçerli olacak

İletişim Başkanlığı'na düşük KPSS ile personel alımı! Şartları sağlayana yüksek maaş var

Zebraların arasına gizlenmiş piyano var! 10 saniyede bulabilen çıkmadı

Emekli zammında iki flaş detay! Rakamları duyan temmuzu iple çekecek

Emekli maaşını taşıyana 180.000 TL ödeme var! Böyle kıyak bir daha gelmez

Hastanelerde yüksek maaşla çalışma fırsatı! KPSS 50 puanı olana başvurular açıldı

Herkesin evindeki o takım servet ediyor! Fiyatını gören elindekine sahip çıkacak

Resimdeki gizli kediyi kimse bulamıyor! IQ'su 100 üzeri olanlar anında görüyor

Emeklilerin fatura derdi bitecek! Faturalara büyük indirim o tarihte

Çalışana, emekliye barınma desteği mecliste! O maaşı alanlar faydalanacak

1 ay içinde başvuru şartı var! 4A 4B emeklisine 6.000 TL ödeme sözü geldi

KPSS puanına gerek yok! Lise, ön lisans, lisans mezunu kamu memuru alınacak