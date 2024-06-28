Giresun merkezli operasyonda İstanbul ve Antalya'da suç örgütüne yönelik 10 şüpheli tutuklandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Aslanlar suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün kurucusu ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.



OPERASYON DETAYLARI VE ARAMA FAALİYETLERİ

Giresun merkezli operasyon kapsamında, Aslanlar suç örgütü üyelerinin örgütsel faaliyetleri çerçevesinde silahlı eylemlerde bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Operasyon, Giresun ve ilçelerindeki 18 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu adresler arasında 13 adet Giresun merkez, 2 adet Dereli ilçesi, 2 adet İstanbul ve 1 adet Antalya yer aldı.

Yapılan aramalarda tabanca, senet, çek gibi suç unsuru olarak değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi. Operasyonun detaylarına göre, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerine dair önemli bulguların bu materyaller arasında olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Soruşturma kapsamında örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek ifadeleri alındıktan sonra hakimlikçe tutuklanmalarına karar verildi. Cezaevindeki 4 kişi haricinde kalan şüphelilerin tamamının tutuklandığı bildirildi.

Aslanlar suç örgütü, özellikle Giresun ve çevresinde örgütsel faaliyet gösteren ve silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen bir yapılanma olarak biliniyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla örgüt üyelerinin etkin bir şekilde takip altına alındığı ve suçlarının delillendirildiği ifade edildi.



Operasyonun stratejisi, öncelikle örgütün lider kadrosunu ve ana hücrelerini etkisiz hale getirmek ve örgütsel yapıyı deşifre etmek üzerine kurulu olduğu belirtildi. Bu doğrultuda yapılan eş zamanlı operasyonlarla, örgüt üyelerinin faaliyet gösterdiği tüm noktaların kapsamlı şekilde arandığı ve delillerin toplandığı vurgulandı.