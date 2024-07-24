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Giresun Merkezli Suç Örgütüne Büyük Darbe: 6 Tutuklama

Giresun'da 'Lugano' suç örgütüne yönelik operasyon sonucunda 6 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:14
Giresun Merkezli Suç Örgütüne Büyük Darbe: 6 Tutuklama

Giresun'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Giresun ve Muğla illerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, "Lugano" adlı suç örgütüne yönelik yapılan müdahale ile 7 şüpheli gözaltına alındı. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde hareket etti.

Operasyon Detayları

Operasyon, Giresun ve Muğla'da eş zamanlı olarak düzenlendi ve toplamda 12 adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda tabanca, tüfek, dijital materyal ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen çeşitli belgeler ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2 kadın da bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyonla birlikte Giresun'daki organize suçlarla mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

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